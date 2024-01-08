Загарбники також втратили 28 одиниць військової техніки, зокрема, шість артилерійських систем.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляє, що минулої доби, 7 січня, близько 10 російських окупантів здалися в полон, а загальні втрати ворога склали 416 осіб.

У своєму Telegram-каналі він зауважив, що кількість ворожих артобстрілів дещо знизилася - до 617 за минулу добу.

"Але ворог активно продовжує завдавати авіаударів - в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зафіксовано 31 такий випадок. Окупанти провели 25 бойових зіткнень. Знову близько десяти загарбників здалися в полон", - повідомив Тарнавський.

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Водночас наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб та 28 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 ББМ, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 10 БпЛА, 6 автомобілів. Знищено 2 склади боєприпасів", - зазначив командувач.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 7 січня, підрозділи ЗСУ ліквідували на фронті ще 440 російських військових. Втрати РФ у війні проти України зросли до 365 170 осіб.

Бійці Сил оборони на Донецькому напрямку знищили новітній російський комплекс орбітального подавлення супутників "ТІРАДА-2".

На фронті між ЗСУ та окупаційними військами відбулося 35 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському напрямку - там було понад 20 штурмів.

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