Взятих у полон російських військових відправляли до в'язниці, яка розташована в Сумах, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і в результаті операції українських військ у Курській області Росії взято в полон сотні російських військових, більшість із яких - строковики.

Українська в'язниця, розташована в Сумах, станом на п'ятницю, 16 серпня, опрацювала 320 військовополонених, 80% із них - призовники, пише The New York Times. Видання з'ясувало, що після обробки полонених відправляли на захід - якомога далі від зони бойових дій.

"За даними українських військових, у п'ятницю у в'язниці утримували 71 військовополоненого, їх розмістили в підвальних камерах, де вони захищені від можливих авіаударів", - зазначається в матеріалі.

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Журналісти поспілкувалися з військовополоненими в присутності охоронців, які не втручалися в розмови і перебували на відстані. Полонені були одягнені у видані їм поношені спортивні костюми, футболки та шорти. У деяких із них були вогнепальні чи осколкові поранення.

"Ув'язнені описували, що їх розміщували по взводу, приблизно по 30 осіб, у бетонних чи земляних укріпленнях, розташованих на відстані милі (понад 1,6 км, - Ред.) одне від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовою, лютою атакою і швидко відмовилися від боротьби", - поділилося The NYT.

За інформацією видання, кордон Росії в Курській області в основному охороняли солдати-строковики, він був слабо захищений. "Я ніколи не думав, що це станеться", - прокоментував наступ українців на Курщину полонений рядовий Василь. Окупант вижив після удару наших військ, пролежав у березовому лісі недалеко від кордону три дні, вкритий гілками і листям, а потім вирішив здатися.

У центрі уваги війна в Україні - що потрібно знати про ситуацію в Курській області

На початку серпня українські воїни почали наступ у Курській області РФ, уже звільнено понад 80 населених пунктів, а також створено військову комендатуру.

На Курщині є ліквідовані загарбники, і з'явилася інформація про велику кількість полонених російських військових. Аналітик Sky News Майкл Кларк розповів, що солдати 488-го стрілецького полку РФ, більшість з яких були строковиками, під час зіткнення з великим підрозділом української армії почали тікати, і по них відкрили вогонь кадирівці. Експерт додав, що потім окупанти, які намагалися втекти, здалися в полон.

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