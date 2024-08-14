Росіяни не здатні перерізати "дорогу життя" в районі Часового Яру через міцну оборону ЗСУ.

Після падіння Авдіївки в лютому російські війська перейшли до спроб перерізати автотрасу T0504, яку називають "дорогою життя", оскільки це основний шлях постачання ЗСУ в районі Часового Яру. Як пише Bild, безпосередньо до траси росіянам залишилося лише 5 км через село Воздвиженка, проте ЗСУ збудували там міцну оборону й успішно стримують ворога.

Тому росіяни відмовилися від наступу на північ на трасу, а натомість просуваються на захід на Покровськ, важливий для ЗСУ логістичний пункт, зазначає аналітик Bild Юліан Рьопке.

Як пише Рьопке, на напрямку з-під Новоолександрівки росіяни вже кілька місяців не просуваються, через дуже хорошу оборону українських сил. Однак на території на захід за останні 4-6 тижнів вони досягли успіхів і просуваються в напрямку Покровська.

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"Потрібно сказати, що, раз у них не виходить розрізати важливу для логістики трасу на Часів Яр, тоді достатньо "всього лише" захопити сам Покровськ. Тому що траса стане непотрібною, якщо саме місто впаде", - вважає Рьопке.

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За даними ЗСУ, російські окупанти перебувають від Покровська на відстані до 15 кілометрів і це для них мета номер один. При цьому вони вже два місяці не використовують бронетехніку, але активно працюють FPV-дрони.

За даними аналітиків DeepState від 12 серпня, ворог окупував ще три населені пункти на Донеччині - Лисичне, Іванівка, Свиридонівка Покровського району.

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