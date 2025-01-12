Під час допиту один із полонених підтвердив "значні" втрати серед солдатів КНДР.

У південнокорейській розвідці підтвердили, що Україна захопила в полон двох солдатів з Північної Кореї, а також розкрили нові подробиці допиту, пише Yonhap.

Так, за даними розвідки Південної Кореї, під час допиту один із полонених підтвердив "значні" втрати серед північнокорейських солдатів у Росії.

"Ми продовжуватимемо обмінюватися інформацією, що стосується північнокорейських полонених, у тісній співпраці з розвідувальними органами України", - заявили в південнокорейській розвідці.

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Там також додали, що поранені солдати не перебувають у критичному стані.

Одного з них 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого - воїни-десантники Збройних Сил України. Як зазначили в СБУ, це перші північнокорейці, які потрапили в полон.

В одного із солдатів був російський військовий квиток на ім'я іншої людини, зареєстрованої в Росії. За словами військовослужбовця, він отримав цей документ восени минулого року, коли, за його словами, деякі північнокорейські підрозділи взяли участь у тижневих навчаннях із російськими військами.

При цьому полонений північнокореєць під час допиту заявляв, що нібито їхав на навчання, а не на війну проти України.

За оцінками чиновників Південної Кореї, Північна Корея направила близько 11 000 військовослужбовців для підтримки Росії в її війні проти України.

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