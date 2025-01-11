Їхали на 'навчання', а не воювати: в СБУ розкрили деталі допиту полонених солдатів КНДР

Як зазначили у службі, обидва полонених дали майже ідентичні свідчення, хоч і в полон потрапили окремо.

Служба безпеки України розкрила деталі допитів двох військових КНДР, які потрапили у полон до Сил оборони України.

Як зазначили в СБУ, це перші північнокорейці, які потрапили у полон. Раніше ЗМІ з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомляли про те, що у полон потрапив один солдат Пхеньяна, але він помер через отримані внаслідок бойових дій травми.

Зазначається, що СБУ отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави. Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.

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Одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу та доставили до Києва.

Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС.

На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува ПФ. А інший взагалі був без документів.

Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями окупантів.

Полонений заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Солдат переконує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.

Інший військовополонений 1999 року народження дав практично такі ж свідчення. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. Він служить війську КНДР з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Солдати КНДР у полоні

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України взяли в полон двох військових з Північної Кореї.

"Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави – Північної Кореї – у війні проти України", – повідомив президент Зеленський.

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