Однак це питання має бути узгоджене із партнерами.

Польща готова проводити навчання українських пілотів на літаках F-16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

"Чи ми готові навчати українських пілотів для F-16? Так, ми готові такі навчання на F-16 проводити в Польщі", - зазначив він.

Однак Моравецький додав, що це питання має бути узгоджене у "ширшій коаліції", маючи на увазі партнерів.

"Це дуже важливо, щоб українське небо зрештою було безпечним", - сказав прем'єр Польщі.

Допомога Польщі Україні

24 лютого Польща передала Україні перші чотири танки Leopard 2 A4. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським.

"Вони будуть захищати вас на полі бою..., ми передамо вам незабаром наступні", - зазначив прем'єр Польщі.

Він також зауважив, що наразі у Польщі тривають навчання українських військових на цих танках.

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