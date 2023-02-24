F-16-це питання довгострокового захисту України, зазначив Салліван.

Між президентами США та України відбулася розмова, присвячена, зокрема, нюансам постачання ЗСУ сучасних американських винищувачів F-16.

Як сказав радник Байдена Джейк Салліван в ході дискусії, організованої до річниці початку війни телеканалом CNN, запитані Києвом винищувачі не можуть зараз дати належного ефекту в контрнаступі України, що наближається.

"F-16 - це питання не короткострокової боротьби. F-16 - це питання довгострокового захисту України, і це розмова, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Зеленським", - відповів Салліван.

CNN зазначає, що Байден поки відмовляється задовольнити прохання України щодо F-16 через нерозв'язану дилему: як далеко можна зайти в допомозі України, уникнувши при цьому прямого зіткнення між Заходом і Росією.

Винищувачі для України - думки країн Заходу

Публічні дискусії щодо передачі Україні сучасних західних винищувачів тривають у Європі та США протягом останніх кількох місяців.

Втім, "Рамштайн"-9, який, на думку ОП і Міноборони, мав бути "авіаційним", поки жодних чітких відповідей щодо літаків не дав. Наразі Захід зосереджується на відправці ЗСУ танків і далекобійної зброї, а також пришвидшення виробництва боєприпасів.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав можливість таких поставок "дуже серйозним рішенням", додавши, передача Варшавою F-16 водночас створить проблему для ВПС Польщі.

Передавати свої винищувачі вже відмовилися Швеція та Бельгія.

Щоби замінити весь свій парк радянських літаків на американські винищувачі F-16, Україні потрібно створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

10 лютого стало відомо, що Україна подала офіційний запит Нідерландам про постачання винищувачів F-16. Зараз він знаходиться на стадії обговорення уряду.

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