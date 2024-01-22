Український президент подякував Польщі за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща надає новий оборонний пакет Україні. Як інформує Офіс глави держави, про це Зеленський сказав за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском, який прибув до нашої країни з робочим візитом.

Зазначається, що це перший візит Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном Прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї", – повідомив президент України.

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В ОП повідомили, що під час зустрічі в Києві Зеленський і Туск обговорили всі аспекти двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено оборонній підтримці.

На зустрічі сторони також обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи", погодженої у Вільнюсі.

"Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – наголосив Зеленський.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на кордоні між Україною та Польщею. Глава держави акцентував на важливості долати разом будь-які проблеми – максимально прагматично, заради спільних інтересів.

"Ми обговорили з паном Прем’єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом", – зауважив президент.

Співрозмовники також приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.

"Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють", – уточнив Зеленський.

Глава держави також обговорив із польським прем’єр-міністром рух України до Європейського Союзу, зокрема обмін досвідом взаємодії з європейськими інституціями.

Дональд Туск запевнив, що Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом.

"Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану Президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив очільник уряду Польщі.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості українсько-польських бізнес-проєктів, а також спільних інвестицій у виробництво зброї та амуніції.

Він також повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України і польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.

Візит Туска до Києва

Очільник польського уряду Дональд Туск раптово завітав до Києва на тлі розбіжностей с Україною через експорт зерна. Як відомо, новий прем'єр-міністр Польщі раніше підтримав відповідне ембарго.

Візит Туска до України підтвердила його канцелярія в Twitter. Відомство опублікувало перший кадр щодо візиту чиновника. Повідомлялось, що чиновник матиме зустріч з лідером України Володимиром Зеленським та головою Кабміну Денисом Шмигалем.

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