Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща надає новий оборонний пакет Україні. Як інформує Офіс глави держави, про це Зеленський сказав за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском, який прибув до нашої країни з робочим візитом.
Зазначається, що це перший візит Туска на посаді голови уряду до держави поза межами Євросоюзу.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб. Це польський кредит для України. Обговорили ми сьогодні з паном Прем’єр-міністром і можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї", – повідомив президент України.
В ОП повідомили, що під час зустрічі в Києві Зеленський і Туск обговорили всі аспекти двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено оборонній підтримці.
На зустрічі сторони також обговорили безпекові гарантії та приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи", погодженої у Вільнюсі.
"Вдячний за готовність розпочати роботу щодо двосторонньої угоди між нашими державами. Та впевнений: угода може бути дуже амбітною, саме такою, якої потребують наші народи. Окремо хочу подякувати й за спільну роботу з Польщею щодо Формули миру – Польща підтримує глобальні зусилля, бере участь у відповідних зустрічах. Це важливо", – наголосив Зеленський.
Крім того, лідери обговорили ситуацію на кордоні між Україною та Польщею. Глава держави акцентував на важливості долати разом будь-які проблеми – максимально прагматично, заради спільних інтересів.
"Ми обговорили з паном Прем’єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом", – зауважив президент.
Співрозмовники також приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості збільшення та зміцнення енергетичного потенціалу.
"Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють", – уточнив Зеленський.
Глава держави також обговорив із польським прем’єр-міністром рух України до Європейського Союзу, зокрема обмін досвідом взаємодії з європейськими інституціями.
Дональд Туск запевнив, що Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, щоб повне членство України у Євросоюзі швидко стало фактом.
"Ми також співпрацюватимемо в усіх інших форматах, тому я повідомив пану Президенту, що Польща приєдналася сьогодні до Спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі", – зазначив очільник уряду Польщі.
Прем’єр-міністр наголосив на важливості українсько-польських бізнес-проєктів, а також спільних інвестицій у виробництво зброї та амуніції.
Він також повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України і польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.
Візит Туска до Києва
Очільник польського уряду Дональд Туск раптово завітав до Києва на тлі розбіжностей с Україною через експорт зерна. Як відомо, новий прем'єр-міністр Польщі раніше підтримав відповідне ембарго.
Візит Туска до України підтвердила його канцелярія в Twitter. Відомство опублікувало перший кадр щодо візиту чиновника. Повідомлялось, що чиновник матиме зустріч з лідером України Володимиром Зеленським та головою Кабміну Денисом Шмигалем.