За словами президента, важливо притягти РФ "до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях".

Якби не рішення Кремля про початок агресії в Україні, тисячі наших співвітчизників зараз були б живі. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, тому так важливо притягти РФ "до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях".

"На індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами і можливостями. Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що протягом доби, що минає, на фронті відбулося близько 60 боїв. Найбільш інтенсивні сталися на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Купʼянському напрямках, а також на Півдні. При цьому було понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, десятки авіаційних та ракетні удари, є поранені і загиблі.

"За весь цей терор Росія буде відповідати. ... Важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. ... Всіма способами – і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними", - резюмував президент.

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Також УНІАН повідомляв, що авіація ЗСУ накрила армію РФ шквалом ударів. Наші пілоти атакували 9 районів зосередження особового складу та зброї противника, завдяки чому ворог втратив 1 пункт управління, 3 артилерійських засоби та 1 засіб ППО.

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