Іноземні ЗМІ заявляли, що Польща домоглася поступок від ЄК щодо обмежень експорту зерна.

Очільник польського уряду Дональд Туск раптово завітав до Києва на тлі розбіжностей с Україною через експорт зерна. Як відомо, новий прем'єр-міністр Польщі раніше підтримав відповідне ембарго.

Візит Туска до України підтвердила його канцелярія в Twitter. Відомство опублікувало перший кадр щодо візиту чиновника.

Багато деталей про візит Туска не наводиться. Його канцелярія лише підтвердила, що чиновник матиме зустріч з лідером України Володимиром Зеленським та головою Кабміну Денисом Шмигалем.

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Польща домоглася специфічних гарантій щодо зерна України

Сьогодні Financial Times повідомило, що Польща досягла поступок від Євросоюзу - проти зерна України можуть запровадити специфічні гарантії захисту. Їх розглядатимуть наступного тижня, вказав комісар з питань торгівлі ЄК Валдіс Домбровскіс.

Передбачається, що Брюссель контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції з України, якщо її продукт негативно впливатиме на формування цін в Польщі та інших сусідніх країнах.

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