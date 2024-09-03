Наразі у місті усі лікарні заповнені пораненими після російського удару балістичними ракетами.

У Полтаві рятувальні служби не могли почати одразу витягати людей з-під завалів після російського удару, оскільки впродовж години ще кілька разів оголошувалася повітряна тривога у зв'язку з загрозою повторних ударів.

Про це депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін сказав в ефірі телеканалу "Київ24". Він зауважив, що повітряна тривага пролунала саме в момент, коли стався вибух.

"Там був дуже короткий період, протягом якого дуже важко було зреагувати і дістатися бомбосховища, укриття. Це перше. А друге – тривога потім поновлювалася протягом години кілька разів і русня не давала можливості врятувати цих людей", – повідомив Каплін.

Як зазначив депутат міськради, у цьому полягає весь "скотський цинізм" поведінки російських окупантів, бо на місці влучання ракет було багато загиблих й поранених, а росіяни знову робили чергові спроби атакувати, що змушувало рятувальників переривати пошукові та рятувальні дії та прямувати в укриття.

Також Каплін додав, що абсолютно усі лікарні забиті пораненими. Усі операційні столи зайняті, і усі медики борються за порятунок кожного життя.

Удар по Полтаві

У вівторок, 3 вересня, російські терористи вдарили по Полтаві. Станом на 18:40 було відомо вже про 51 загиблу людину та понад 200 поранених.

За даними Офісу генпрокурора, російські окупанти атакували Полтаву двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів.

У Полтаві з 4 вересня оголошено триденну жалобу.

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