Внаслідок атаки частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Кількість жертв внаслідок російської атаки по Полтаві збільшилася до 51, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Ще понад 200 людей отримали поранення.

"За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України)", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Там додали, що за даними слідства, 3 вересня російські окупанти атакували Полтаву двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

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"Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину держави-агресора. Тривають невідкладні слідчі дії", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Удар по Полтаві: що відомо

Вдень у вівторок, 3 вересня, російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по навчальному закладу та лікарні у Полтаві. Спочатку президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок цього удару загинула 41 людина, ще 180 людей отримали поранення.

Згодом у Міноборони прокоментували російську атаку. Там відзначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних балістичних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Через російську атаку в Полтавській області із завтрашнього дня оголошено триденну жалобу в памʼять про загиблих.

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