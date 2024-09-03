Кількість жертв внаслідок російської атаки по Полтаві збільшилася до 51, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Ще понад 200 людей отримали поранення.
"За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України)", – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Там додали, що за даними слідства, 3 вересня російські окупанти атакували Полтаву двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.
"Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки чергового злочину держави-агресора. Тривають невідкладні слідчі дії", – повідомили в Офісі Генпрокурора.
Удар по Полтаві: що відомо
Вдень у вівторок, 3 вересня, російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по навчальному закладу та лікарні у Полтаві. Спочатку президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок цього удару загинула 41 людина, ще 180 людей отримали поранення.
Згодом у Міноборони прокоментували російську атаку. Там відзначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних балістичних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
Через російську атаку в Полтавській області із завтрашнього дня оголошено триденну жалобу в памʼять про загиблих.