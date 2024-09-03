Внаслідок ракетного удару по навчальному закладу і лікарні в Полтаві, кількість загиблих зросла до 47 людей.

Про це повідомила в мережі Х перша леді Олена Зеленська. Вона додала, що різко збільшилась і кількість поранених. Наразі вона становить 206 осіб.

"Вже відомо про 47 загиблих і 206 поранених. Росія забирає в нас найцінніше – життя. Ніколи цього не забудемо. Вічна памʼять", - написала дружина президента України.

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Удар по Полтаві: що відомо

Сьогодні вдень окупанти завдали двома балістичними ракетами удару по навчальному закладу та лікарні у Полтаві. Спочатку президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ього удару загинула 41 людина, ще 180 людей отримали поранення.