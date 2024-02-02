Подоляк наголосив, що ми не можемо стагнувати війну, тобто перебувати в одному й тому ж місці, тому треба змінювати тактику.

Контрнаступ Сил оборони у 2023 році залишив певний негативний осад. Він мав деякі тактичні помилки, про що говорять і військові, і політичне командування.

"Щодо наступу. Так, є певний негативний осад, з огляду на те, що відбулося у 2023 році. Так, були певні тактичні помилки, про це говорять військові та політичне керівництво. Це не проблема, це ж війна, а не лінійна подія. Проти нас воює не якась маленька країна, в якої обмежений ресурс, а Росія, яку вважали масштабною країною з величезним ВПК", - заявив в інтерв'ю "24 каналу" радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що Росія накопичила великий обсяг зброї, а на війну в Україні витрачає все, що може знайти.

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"Вони зробили мілітарним 42% федерального бюджету, а я думаю, що й більше. Це тільки прямі асигнування на війну, а ще є опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет. Усе це треба зламати, а для цього потрібна об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, а також об'єднані військові виробництва. Постачання окремих видів зброї має бути збільшено. Крім того, треба розв'язати питання кількості. Ти не можеш воювати кількісно проти Росії – ти можеш воювати якістю тих чи інших управлінських і технологічних рішень", - пояснив радник голови ОП.

Він наголосив, що якщо ми хочемо реалізувати свої стратегічні цілі, а це – програш Росії, то ми не можемо постійно перебувати тільки в обороні.

"Тобто стратегія має бути абсолютно конкретна, про що говорить пан Буданов. З одного боку – виснаження на певних напрямках, що відбувається сьогодні дуже ефективно на Донеччині. Я не буду розбирати деталі, про це треба говорити конкретно з військовими, але там йде виснаження. Росія концентрує сили, але немає ніякого суттєвого просування, щоб не говорили росіяни. Там йде масштабне знищення російських спроможностей. З іншого боку, Буданов говорить про те, що ми маємо активно атакувати на різних напрямках", - сказав Подоляк.

На його думку, це потрібно, щоб Росія не могла сконцентруватись, постійно шукала можливість кудись підвозити резерви, і для того, щоб "обвалити" таку їхню можливість, нам знову ж таки потрібні далекобійні ракети, якими ми вражатимемо російську логістику.

"Це план, який чітко має фіксувати, що ми не можемо стагнувати війну, тобто перебувати в одному й тому ж місці, тому треба змінювати тактику. Стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають мінятися відповідно до кількості зброї, до можливостей цієї зброї знищувати логістику чи накопичені російські резерви. І ці рішення мають бути неочікуваними для Росії – це головне. Росія воює лінійно, накопичує резерв на одному напрямку й там постійно рухається. Треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", - заявив радник голови ОП.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, новий контрнаступ України може розпочатися вже навесні, одразу після того, як повністю вичерпається наступ російських окупантів. Такий прогноз зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, російський наступ вичерпається до ранньої весни. "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Наступ закінчиться, а потім почнеться наш", – сказав він.

Буданов також визнав, що окупаційні війська РФ досягли "певних успіхів" поблизу Авдіївки, але зауважив, що "це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько".

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