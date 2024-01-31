Він визнав, що окупаційні війська РФ досягли "певних успіхів" поблизу Авдіївки.

Новий контрнаступ України може розпочатися вже навесні, одразу після того, як повністю вичерпається наступ російських окупантів. Такий прогноз зробив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як пише The Telegraph, Буданов прогнозує, що російський наступ вичерпається до ранньої весни. "Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Наступ закінчиться, а потім почнеться наш", – сказав він.

Зазначається, що Україна не проводила великих наступальних операцій проти російських окупантів після завершення свого літнього контрнаступу. Наразі українські захисники перейшли до активної оборони і зводять великі укріплення в тилу.

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За словами Буданов, Росія у рамках цього наступу прагне вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганськох області. Ворог атакує Куп’янськ (Харківська область), Лиман, Бахмут та Авдіївку (Донецька область) одночасно.

Він визнав, що окупаційні війська РФ досягли "певних успіхів" поблизу Авдіївки, але зауважив, що "це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько".

Війна в Україні: важливі новини

У Чорному морі ввечері 31 січня побільшало російських кораблів – до 13 одиниць. На бойовому чергуванні є і ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 одиниць.

Тим часом на фронті цієї доби було "спекотно" – відбулося понад 50 боєзіткнень із противником. Тільки на Авдіївському напрямку було відбито 14 ворожих атак, розповіли в Генштабі.

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