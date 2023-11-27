Він зазначив, що це у вересні 21-го року, Сполучені Штати передбачали, що Володимир Путін збирається здійснити вторгнення

Майк Помпео, держсекретар США в адміністрації Дональда Трампа і колишній глава ЦРУ, погодився з оцінкою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо того, яку зброю має отримати Україна, щоб успішно протистояти Росії.

Про це Помпео розповів в інтерв'ю NV, коментуючи статтю Валерія Залужного в The Economist, в якій Головнокомандувач ЗСУ оцінив ситуацію на фронті і акцентував увагу на критичній важливості допомоги сучасними технологіями для України.

"Я читав цю статтю, і погодився з більшою частиною, хоча і не з усім. Але генерал Залужний [знаходиться] на місці. Він може бути більш точним, ніж я, щодо деяких фактів. Однак однозначно вірно те, що він говорить про технології, розвідку, можливості, високотехнологічні системи дальнього радіусу дії — це те, що повинні забезпечити не тільки Сполучені Штати, а й Європа", - зазначив Помпео.

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Також він заявив, що західні союзники України "повинні були зробити все це 24 місяці тому", ще до повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми повинні були зробити це у вересні 21-го року, коли Сполучені Штати добре знали, що Володимир Путін збирається здійснити вторгнення. Замість цього ми всі сиділи склавши руки і бажали, щоб цього не сталося", - підсумував Помпео.

Він зазначив, що зараз вже давно настав той час, якщо вже не стало надто пізно, коли Сполучені Штати і Європа повинні просувати вперед високотехнологічні можливості, які знадобляться Україні, щоб подолати виклики війни.

Стаття Залужного для The Economist

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ. Він також зазначив, що ЗСУ потрібні військові можливості і технології, щоб вирватися з такого роду війни. На його думку, найбільш важливим з них є авіація, оскільки контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій.

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