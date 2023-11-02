Щоб вийти з глухого кута, потрібно створити принципово нові технології, заявив головнокомандувач Збройних сил України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у поточній війні, скоріш за все, прориву захисту російських окупантів не буде, а відповідно лінія фронту суттєво не зміниться.

В інтерв'ю The Economist Залужний наголосив, що для перемоги України потрібна принципово нова технологія, тому що зараз ситуація на фронті зайшла у глухий кут.

"Як і в Першу світову війну, ми досягли рівня розвитку технологій, який ставить нас (Україну та Росію – УНІАН) у безвихідь. Простий факт полягає в тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать усе, що ми робимо. Щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно винайти щось принципово нове. Як колись китайці винайшли порох", - сказав генерал.

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Однак у цьому випадку, зазначив Залужний, щоб вийти з глухого кута, потрібно буде використовувати не один технологічний винахід, а сукупність усіх технічних рішень.

Заяви Залужного

У цьому інтерв'ю Залужний також заявив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ.

Генерал назвав фактори, які дозволять Україні отримати перевагу. За його словами, для зміни характеру конфлікту в бік маневреної війни Україні необхідно інвестувати в цілий ряд технологій і можливостей - від повітряної потужності і радіоелектронної боротьби до контрбатарейної боротьби і мінно-підривної техніки.

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