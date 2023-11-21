Два дні тому ЗСУ накрили скупчення окупантів у момент нагородження з нагоди ракетно-артилерійських військ РФ.

Збройні сили України завдали удару по скупченню російських військових зі 810-ї бригади морської піхоти на Херсонщині.

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ, засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді ("Мадяр"), це була відплата за загибель бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області.

За його інформацією, удар стався 19 листопада – у день ракетно-артилерійських військ РФ у момент нагородження окупантів. Росіяни ретельно приховували це місце, воно було на узліссі та замасковане. Командування бригади запізнилося на декілька годин, однак "відплата була терплячою".

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"Відплата. Бумеранг: за два тижні після атаки на 128-му. 810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову", - розповів "Мадяр".

За даними військового, внаслідок удару загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще понад 100 – отримали поранення. Втрати серед командного складу суворо засекречені.

"Уважно слідкуйте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму та навколо головного госпіталя ім. Бурденко", - додав він.

Загибель військових зі 128-ї бригади у Запорізькій області – деталі

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який зібрали для нагородження у дворі будинку. Під час заходу було проігноровано всі правила маскування. Відомо про загибель 19 бійців. Також були поранені цивільні громадяни.

Слідство у цій справі веде Державне бюро розслідувань. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що винних у трагедії покарають.

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