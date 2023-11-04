Міністр оборони пообіцяв провести повну перевірку за фактом трагедії.

Міністр оборони України Рустем Умеров офіційно підтвердив загибель військових із 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Запоріжжі внаслідок удару РФ і пообіцяв наказати всіх винних у цій трагедії.

На своїй сторінці у Фейсбук він висловив співчуття родинам загиблих воїнів зі 128-ої бригади.

"Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог — підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів.", - наголосив Умеров.

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Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні громадяни. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Водночас у повідомленні не уточнюється, про яку саме кількість загиблих та поранених військових та цивільних ідеться.

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