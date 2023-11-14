Встановлено, що під час заходу було проігноровано всі правила маскування.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про результати перевірки загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБр) у Запорізькій області після ракетного удару російських окупантів.

Про це Умєров повідомив у соцмережі. Зокрема, головна інспекція Міноборони доповіла про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 ОГШБр. "Ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", - відзначив Умєров.

За його словами, бійців бригади справді зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, але "було проігноровано всі правила маскування" і "поруч припаркували більше десяти автомобілів".

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"В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - повідомив Умєров.

Водночас, слідство у цій справі триває. Його веде Державне бюро розслідувань.

"Усі, хто винен в цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання", - обіцяє міністр.

Умєров доручає Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

"Звертаюся до всіх командирів, відповідальних за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - наголосив Умєров.

Трагедія з 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, також поранені цивільні громадяни. Відомо, що загинуло 19 бійців.

За іншими даними, про які повідомив народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець, загинуло 28 бійців і 53 отримали поранення.

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