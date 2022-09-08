Про контрнаступ українських військових ненавмисно висловилися навіть у Міноборони РФ.

У Росії випадково підтвердили успіхи Збройних Сил України на Херсонщині. Країна-агресор воліє відмовчуватися і не коментувати свої поразки, проте цього разу про контрнаступ наших захисників заговорили навіть у російському Міноборони.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що українські війська просунулися у Високопілля і Нововознесенське, які розташовані в межах 5 кілометрів від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

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"Російські джерела, в тому числі російське Міноборони, ненавмисно підтвердили, що українські сили досягають успіхів на західній Херсонщині в районі Сухого Ставка (приблизно в 65 км на північний схід від міста Херсон і вздовж річки Інгулець)", - зазначили в ISW.

Так, Міноборони РФ заявило, що російські удари були спрямовані на зосередження українських сил у Білогірці, сухому ставці та Андріївці. А це свідчить про те, що українські війська утримують позиції південніше річки Інгулець, підкреслили аналітики.

"Російські джерела продовжували обговорювати українські наступальні операції в районі Сухого Ставка і навколишніх населених пунктів Безіменне, Костромка, Великий Артаков і щасливе", - додали в ISW.

На думку експертів, в РФ вже переключили увагу на події в Харківській області і намагаються мовчати про успіхи ЗСУ на Херсонщині. Незабаром, вважають аналітики, російський інформаційний простір повністю переорієнтує увагу на ситуацію під Харковом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що військовий експерт розповів про просування ЗСУ в бік Херсона. Він зазначив, що наші захисники йдуть "помірно і плавно".

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