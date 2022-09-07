В Україні активні бойові дії тривають на 1300 км, а загалом лінія фронту 2500 км.

Бойові дії йдуть по всій лінії фронту, певні успіхи у Збройних сил є.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"У нас 1300 км активних бойових дій, а взагалі лінія фронту в 2500 км. Так от, на всіх цих 1300 км йдуть активні бойові дії, тобто тут не варто виділяти якийсь окремий регіон, тому що бойові дії йдуть скрізь. Якщо говорити там про Південь, про Схід, то у нас триває оборонна операція, яка по суті охоплює цілий комплекс заходів. І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер. Тому ми маємо багато різнопланових, у нас не має чорного та білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, у нас є стримування ворога", - акцентувала Маляр

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Вона закликала українців дотримуватись певної інформаційної дисципліни.

"Користуючись нагодою, я звертаюсь до наших громадян дотримуватись певної інформаційної дисципліни, тому що Збройні сили потребують іноді інформаційної тиші. Якщо ми говоримо про звільнені населені пункти, то назву не треба називати до тих пір, поки ЗСУ там не закріпляться, в тому населеному пункті, і офіційно про це не повідомлять", - підкреслила Маляр.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що війна Росії проти України продовжиться у 2023 році. Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, задуманого росіянами, ні інших воєн у ХХІ столітті.

Нагадаємо, у Зеленського радять росіянам розпочати масштабний організований відступ.

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