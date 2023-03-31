Водночас менше стало тих, хто задовольнявся б вигнанням російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму.

93% громадян вірять у перемогу України у війні з Росією, з них половина вважає, що це станеться до кінця поточного року.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року. Згідно з даними опитування, 93% громадян вірять у перемогу України у війні, 3,5% - не вірять.

Переконана у перемозі України переважна більшість жителів усіх макрорегіонів:

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83,5% жителів східного регіону;

91% жителів півдня;

96% жителів західного і центрального регіонів.

При цьому не вірять у перемогу України 9% жителів сходу, 3% жителів півдня, 2,5% — центрального регіону і 1% жителів заходу країни.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, вірять у перемогу 95%, а серед тих, хто російською, — 87%.

Серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, вірять у перемогу 96%, а серед тих, хто не довіряє, — 78%. Також, як показало опитування, серед тих, хто вірить у перемогу України:

50% вважають, що вона настане до кінця 2023 року;

26% — через 1–2 роки;

7% — через 3–5 років;

1% — не раніше ніж за 5 років;

0,4% — що вона навряд чи настане за їх життя.

Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).

При цьому в Центрі Разумкова зазначили, що, у порівнянні з груднем минулого року, менше стало також тих, хто задовольнявся б вигнанням російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму (частка таких зменшилася з 8% до 4%).

За даними останнього опитування, по 5% опитаних респондентів вважали б перемогою вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022р. та припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року.

Також соціологи повідомили, що сумарна частка тих, хто пов’язує перемогу з відновленням кордонів станом на січень 2014 року або знищенням російської армії та сприянням повстанню/розпаду всередині, становить переважну більшість у всіх регіонах (71% на півдні, 76% на сході, 75% у центральному регіоні й 86% у західному.

Як проводилось опитування

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях та Києві. При цьому у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях проводились лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Інші соцопитування українців

Як повідомляв УНІАН, результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року, свідчать, що противниками відновлення СРСР є 87% українців - на 18% більше ніж за рік до цього.

Також суттєво змінилися економічні очікування українців.

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