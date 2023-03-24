Частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 30% до 43%, а в лютому–березні 2023 року - до 52%.

Цього року зменшилася кількість негативних оцінок економічної ситуації в Україні, а економічні очікування українців у середньостроковій (2-3 роки) перспективі істотно покращилися.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня.

"Вже традиційно громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (і тільки 5% - як "хорошу" або "дуже хорошу", а 32% - як "не погану і не хорошу"). У вересні-жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (до 64,5%)", - розповіли соціологи.

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Однак, у лютому–березні 2023 року опитування продемонструвало зниження негативних оцінок навіть у порівнянні з "довоєнним" періодом: зараз оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану" 55% (4% - як "хорошу" або "дуже хорошу", 37% - як "не погану і не хорошу").

Крім того, за даними дослідження в довоєнний час (у травні 2021 року) громадяни не надто вірили в швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважали, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподівалися, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їх сім'ї.

Відзначається, що частіше в найближчі після опитування місяці громадяни очікували погіршення ситуації: 22% відповідали, що економічне становище країни зміниться на гірше, 18% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їх сім'ї. Однак найбільш поширеною була думка, що ситуація за 3 місяці суттєво не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікували змін у цих сферах).

Водночас, у вересні–жовтні 2022 року значно зросла частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці, до 35% (за рахунок зниження до 37,5% частки тих, хто вважав, що ситуація не зміниться), лише 9,5% вважали, що ситуація зміниться на краще.

За даними опитування, проведеного в лютому-березні 2023 року, частка тих, хто очікує погіршення стану справ в економіці протягом 3 місяців, знизилася до 23%, і зросла частка як тих, хто очікує поліпшення ситуації (до 13%), так і тих, хто вважає, що вона не зміниться (до 45%).

Також результати опитування свідчать, що після початку широкомасштабної війни суттєво покращилися економічні очікування в середньостроковій (2-3 роки) перспективі.

Частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022 року порівняно з травнем 2021 року зросла з 30% до 43%, а в лютому–березні 2023 року - до 52%.

А частка тих, хто очікував погіршення ситуації, знизилася і склала відповідно 21%, 15% і 11%, також меншою стала частка тих, хто вважає, що ситуація в цій сфері не зміниться (відповідно 26%, 14% і 11%).

Опитування методом face-to-face проводилося на підконтрольних територіях України за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Опитано 2 тис. 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Війна позиція українців

24 лютого 2023 року 90% українців заявили, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Не підтримали нанесення ударів по РФ лише 7% респондентів.

9 березня 2023 року понад 80% опитаних українців заявили, що Білорусь є стороною, яка воює проти України. Загалом українське суспільство продемонструвало негативне ставлення до Білорусі.

13 березня 2023 року майже 70% українців підтримали ідею військового визволення тимчасово окупованого Росією Криму, навіть якщо це означатиме більш тривалу війну з РФ і зменшення допомоги Заходу.

Станом на 15 березня 2023 року найвищим рівнем довіри в українців серед державних і громадських інститутів користувалися збройні сили. Президенту довіряли понад 80% громадян, уряду – 50%.

Станом на 23 березня 2023 року 97% опитаних жителів України вірили в перемогу у війні, яку розв'язала Російська Федерація. 74% українців вважають, що Україна збереже території в межах кордонів 1991 року.

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