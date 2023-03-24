Також українці позитивно ставляться до розпаду СРСР, і вважають його відповідальним і співпричетним до розв'язання Другої світової війни.

Більшість українців вважають, що розпад СРСР позитивно вплинув на історію українського народу та погоджуються, що Україна була колонією російської імперії. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 19 по 27 січня.

Так, більшість українців (83%) вважають позитивною в історії українського народу роль розпаду СРСР. Знайшлися 13% тих, хто вважає цю подію негативною, ще 3% не визначилися. 1% заявили, що не знають про таку подію.

Роль Помаранчевої революції 70% українців оцінюють як позитивну, 23% як негативну, 5% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію. Революцію гідності 83% цінили як позитивну для історії подію, 10% - як негативну, 1% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію.

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Переважно негативну роль, за оцінками більшості, мали (в хронологічному порядку):

прийняття Валуєвського циркуляру та Емського указу (21% вказали, що ця подія мала негативну роль, 16% - позитивну, 13% - не визначилися, і 50% не знають про таку подію),

створення СРСР (73% - негативну, 19% - позитивну, 7% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію),

колективізація (70% - негативну, 16% - позитивну, 6% - не визначилися, і 8% не знають про таку подію),

Друга світова війна (87% - негативну, 8% - позитивну, 4% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

Голокост (91% - негативну, 3% - позитивну, 4% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію),

введення радянських військ до Афганістану (92% - негативну, 4% - позитивну, 3% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),

теперішня російсько-українська війна (81% - негативну, 12% - позитивну, 6% - не визначилися).

Також 64% українців погоджуються із твердженням, що Україна була колонією Російської імперії, 31% - не погоджуються, і 5% не визначилися із відповіддю на це запитання.

Крім того, на думку переважної більшості (62%), Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, 22% - День перемоги над нацизмом 9 травня.

Водночас, за результатами опитування, більшість (62%) вважає, що 8/9 травня необхідно вшановувати усіх, хто загинув чи постраждав у війні, 41% - усіх, хто у роки Другої світової війни свідомо боровся за незалежну Україну проти будь-яких ворогів, і 32% - усіх, хто боровся з нацизмом.

"Абсолютна більшість (85%) жителів України вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни, у тому числі 50% - цілком, 35% - частково, опосередковано співпричетним. Думку про те, що Радянський Союз був абсолютно непричетним до розв'язання Другої світової війни, поділяють 7%", - додають соціологи.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю серед 2 тис. 004 дорослих жителів України за випадковою вибіркою номерів мобільних телефонів, згенерованих випадковим чином (random digit dialing). Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%.

Інші соцопитування українців

Як повідомляв УНІАН, результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року, свідчать, що наразі противниками відновлення СРСР є 87% українців - на 18% більше ніж за рік до цього.

Минулого року, за даними опитування групи "Рейтинг", українці демонстрували також найнижчий за всю історію показник ностальгії за розпадом СРСР.

А за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в грудні 2022 року, більшість українців (73%) позитивно розцінює розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Однак близько 12% оцінюють цю історичну подію негативно, а ще 15% не визначилися зі своїм ставленням.

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