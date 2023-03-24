Більшість українців вважають, що розпад СРСР позитивно вплинув на історію українського народу та погоджуються, що Україна була колонією російської імперії. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 19 по 27 січня.
Так, більшість українців (83%) вважають позитивною в історії українського народу роль розпаду СРСР. Знайшлися 13% тих, хто вважає цю подію негативною, ще 3% не визначилися. 1% заявили, що не знають про таку подію.
Роль Помаранчевої революції 70% українців оцінюють як позитивну, 23% як негативну, 5% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію. Революцію гідності 83% цінили як позитивну для історії подію, 10% - як негативну, 1% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію.
Переважно негативну роль, за оцінками більшості, мали (в хронологічному порядку):
- прийняття Валуєвського циркуляру та Емського указу (21% вказали, що ця подія мала негативну роль, 16% - позитивну, 13% - не визначилися, і 50% не знають про таку подію),
- створення СРСР (73% - негативну, 19% - позитивну, 7% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію),
- колективізація (70% - негативну, 16% - позитивну, 6% - не визначилися, і 8% не знають про таку подію),
- Друга світова війна (87% - негативну, 8% - позитивну, 4% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),
- Голокост (91% - негативну, 3% - позитивну, 4% - не визначилися, і 2% не знають про таку подію),
- введення радянських військ до Афганістану (92% - негативну, 4% - позитивну, 3% - не визначилися, і 1% не знають про таку подію),
- теперішня російсько-українська війна (81% - негативну, 12% - позитивну, 6% - не визначилися).
Також 64% українців погоджуються із твердженням, що Україна була колонією Російської імперії, 31% - не погоджуються, і 5% не визначилися із відповіддю на це запитання.
Крім того, на думку переважної більшості (62%), Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, 22% - День перемоги над нацизмом 9 травня.
Водночас, за результатами опитування, більшість (62%) вважає, що 8/9 травня необхідно вшановувати усіх, хто загинув чи постраждав у війні, 41% - усіх, хто у роки Другої світової війни свідомо боровся за незалежну Україну проти будь-яких ворогів, і 32% - усіх, хто боровся з нацизмом.
"Абсолютна більшість (85%) жителів України вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни, у тому числі 50% - цілком, 35% - частково, опосередковано співпричетним. Думку про те, що Радянський Союз був абсолютно непричетним до розв'язання Другої світової війни, поділяють 7%", - додають соціологи.
Як проводилося опитування
Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю серед 2 тис. 004 дорослих жителів України за випадковою вибіркою номерів мобільних телефонів, згенерованих випадковим чином (random digit dialing). Вибірка дослідження репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%.
Інші соцопитування українців
Як повідомляв УНІАН, результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року, свідчать, що наразі противниками відновлення СРСР є 87% українців - на 18% більше ніж за рік до цього.
Минулого року, за даними опитування групи "Рейтинг", українці демонстрували також найнижчий за всю історію показник ностальгії за розпадом СРСР.
А за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в грудні 2022 року, більшість українців (73%) позитивно розцінює розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Однак близько 12% оцінюють цю історичну подію негативно, а ще 15% не визначилися зі своїм ставленням.