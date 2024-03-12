Українські військові знищили 27 бойових броньованих машин та 23 артсистеми росіян.

Українські військові продовжують невпинно нищити ворога на фронті. За минулу добу, 11 березня, захисники України ліквідували ще 910 російських окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що загальні бойові втрати росіян станом на ранок 12 березня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько (+910) осіб;

танків ‒ 6747 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 12901 (+27);

артилерійських систем / РСЗВ – 10522 (+23) / 1016 (+0);

засоби ППО ‒ 713 (+2);

літаків / гелікоптерів – 347 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43);

крилаті ракети ‒ 1920 (+1);

кораблі /катери ‒ 26 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13870 (+44);

спеціальна техніка ‒ 1691 (+5).

Ситуація на фронті станом на 12 березня - головні новини

У Генштабі повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному пункту управління противника.

Відео дня

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

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