За добу на фронті українські військові продовжили активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Як повідомили у Генштабі, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному пункту управління противника.
А підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".
Війна в Україні: новини
Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військам вдалося зупинити російський наступ на Донбасі.
При цьому американська розвідка повідомила, що російський військово-промисловий комплекс нарощує виробництво широкого спектра ударних озброєнь великої дальності та інших засобів, які дадуть змогу Росії вести тривалу війну високої інтенсивності. У документі розвідки зазначається, що РФ вже втратила на війні близько 300 тис. солдатів, а також тисячі танків і бойових броньованих машин.