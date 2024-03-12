Він нагадав журналістам про нещодавній ракетний удар по Одесі.

Російський диктатор Путін не зацікавлений у переговорах, він використає паузу на фронті для посилення своїх окупаційних військ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde та BFMTV, коментуючи заклик Папи Римського Франциска до переговорів чи перемир'я з Росією. Він нагадав про російський удар по Одесі під час його зустрічі з прем'єром Греції.

"Приклад Одеси показує, що Путін не зацікавлений в переговорах. Для нього пауза - це не переговори, це кисень, спосіб перевести подих, взяти час, щоб відновити боєздатність своєї армії, навчити своїх молодих призовників, які зараз йдуть в бій непідготовленими і тікають з поля бою. І перезапустити виробництво: нас обстрілюють північнокорейські снаряди та ракети. Це свідчить про те, що у нього закінчується зброя", - зазначив Зеленський.

Обстріл Одеси під час візиту Зеленського: що відомо

Нагадаємо, що 6 березня президент зустрівся з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом в одеському морському порту. Під час їхньої зустрічі окупанти вдарили по місту ракетою.

Внаслідок російського обстрілу того дня в Одесі загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Екс-президент РФ Дмитро Медведєв сказав, що вони не намагалися поцілити у президента України, а запустили ракету "в заздалегідь сплановане місце", однак він шкодує, що вона не вбила Зеленського.

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