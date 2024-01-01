Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, а протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу про війну з РФ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Кучерівки, Чернещиної Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометівь такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Великої Новосілки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області. Тут Сили оборони відбили 3 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новокаїри, Велетенське та Херсон Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - сказано у зведенні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти здійснили спробу закріпитися на околицях селища Степового поблизу Авдіївки. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадкістю 47 ОМБР "Магура" Дмитро Лазуткін.

"Окупанти намагалися закріпитися на околицях селища Степового за підтримки мінометів. Наші військовослужбовці їх виявили і відпрацювали по них і не дали цього зробити", - зазначив він.

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