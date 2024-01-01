Російські окупанти здійснили спробу закріпитися на околицях селища Степового поблизу Авдіївки. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадкістю 47 ОМБР "Магура" Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
"Окупанти намагалися закріпитися на околицях селища Степового за підтримки мінометів. Наші військовослужбовці їх виявили і відпрацювали по них і не дали цього зробити", - зазначив він.
За словами Лазуткіна, вчора і сьогодні активно працювала ворожа артилерія, а також окупанти скидали КАБи на Авдіївку. При цьому речник додав, що вчора була ціла низка ракетних ударів по населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії бойового зіткнення.
"Тобто про спокій і тишу точно говорити не доводиться. Ситуація продовжує залишатися складною. Інтенсивність вогню не спадала", - сказав Лазуткін.
Речник "Магури" зазначив, що без дронів було б вкрай важко проводити оборонні дії, бо це по суті очі наших захисників. Він зазначив, що ворожий РЕБ доволі потужний і часом навіть глушить власні ж дрони - такі випадки непоодинокі.
Лазуткін розповів, що на Авдіївскому напрямку розвідувальний дрон живе досить мало часу. За його словами, 100 дронів вистачає на 7-10 днів в залежності від інтенсивності боїв. "Якщо окупанти будуть іти такими колонами як йшли в середині жовтня, то їх вистачить ще на менший термін", – додав він.
Ситуація на Авдіївському напрямку
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 січня, боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов зазначив, що на Авдіївському напрямку відбувається загострення ситуації.
Морозов розповів, що ворог хоче обійти Авдіївку з півночі і півдня. За його словами, якщо на півдні зараз ситуація достатньо важка, але не критична, то на північному напрямку, там де Степове, ворог робить спроби оточити північну "клешню", так звану, у два етапи: перше - через Степове перерізати логістичні напрямки в Авдіївку, а друге - збільшення цієї "клешні" через смт Очеретяне.