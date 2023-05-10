Зрадники тільки зараз почали розуміти, що вони там нікому не потрібні.

Зрадники України на окупованій частині Херсонської області намагаються перевестися на роботу на територію Росії, проте отримують масові відмови.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. "Працівники окупаційних органів влади, які Росія створила на тимчасово окупованій території Херсонської області, останні тижні все частіше намагаються перевестися на роботу на територію Росії. І отримують масові відмови, незважаючи на наявність паспортів Росії і яскраво виражену проросійську позицію", - заявив він.

За словами Соболевського, зрадники тільки зараз почали розуміти, що вони там нікому не потрібні.

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"Вірніше, вони потрібні тут і зараз, поки потрібні були корисні такі, з яких треба було зліпити апарат управління. А далі – все. Або чекайте на деокупацію та відповідальність за зраду, або їдьте на болота і там намагайтеся влаштувати своє жалюгідне життя. Кажуть, тайга по-своєму прекрасна", - зазначив він.

Ситуація в Херсонській області

Окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.

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