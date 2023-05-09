Українські воїни поцілили у крупнокаліберну гармату супротивника.

У Херсонській області Сили оборони України знищили майже два десятки загарбників та певну кількість ворожої зброї.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", українська авіація завдала удару по району зосередження окупаційних військ. "Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано втрат ворогу. Зокрема, знищено 18 рашистів, три безпілотних літальних апаратів як ударного, так і оперативно-тактичного типу, крупнокаліберну гармату "Гіацинт" та сім одиниць авто-бронетехніки", - розповіли у командуванні.

Також зазначається, що російська авіація демонструє активність, морські ракетоносії продовжують перебувати в бойовій готовності, мінна небезпека залишається актуальною як на суші деокупованих територій, так і в прибережних чорноморських водах.

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За даними "Півдня", станом на зараз в морі - 19 кораблів, серед яких є сім великих десантних кораблів і п’ять ракетоносіїв.

Як нагадали військові, вночі силами ППО в зоні відповідальності командування три ворожих ракети було знищено. Нажаль, за минулу добу внаслідок ворожої агресії 14 цивільних осіб на Херсонщині отримали поранення, серед них - дитина, є чимало руйнувань.

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Нагадаємо, 8 травня радіотехнічна бригада ім. Богдана Хмельницького у Херсонській області знищила ти безпілотники окупантів. Крім того, у ніч на 9 травня були ліквідовані 23 з 25 запущених супротивником ракети.

Росія вже втратила 955 крилатих ракет. Варто зазначити, що також ліквідовані 195620 окупантів й багато ворожої техніки, зокрема, 7258 бойових броньованих машин.

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