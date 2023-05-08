Ефективно відпрацювали воїни мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького.

Воїни мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького добре мінусують безпілотники "Ланцет". Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

В повідомленні сказано, що сьогодні на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російських безпілотних літальних апарата: 2 ударних БпЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу "ZALA".

"Відзначимо результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького по знищенню ворожих безпілотників "Ланцет", - зазначається в повідомленні.

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