Про початок наступу на нього вдень повідомляв "воєнкор".

У мережі повідомляють, що українська армія нібито взяла під свій контроль ще один населений пункт у Бєлгородській області.

Російський "воєнкор" Володимир Романов, який веде Telegram-канал "Romanov Лайт", ввечері написав, що армія Російської Федерації втратила розташоване у Красноярузькому районі Бєлгородщини селище Поповка. Про початок наступу на цей населений пункт він повідомляв ще вдень:

"Поповка, Красноярузький район, Бєлгородська область, тимчасово окупована Україною територія Росії. Населений пункт перейшов під контроль Збройних сил України".

Бої в Бєлгородській області

Як повідомляв УНІАН, 18 березня російське міноборони звинуватило Україну в намаганні "зірвати переговори" між РФ та Сполученими Штатами Америки за допомогою атак на Бєлгородщину.

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Тоді в РФ заявляли про спробу Збройних сил України "вклинитися" в напрямку двох населених пунктів регіону. "Воєнкори" писали про успіхи українських бійців та втрати армії РФ.

Ввечері 23 березня російські блогери заявили, що під контроль України перейшло селище Демидівка. Варто зазначати, що у Генеральному штабі Збройних сил країни не заявляли про нові операції на території Росії.

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