На його думку, Росія втратила недостатньо сил.

Російська армія залишається серйозною військовою силою навіть попри важкі втрати у повномасштабній війні проти України.

Про це заявив найвищий головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час виступу на дискусійній сесії конференції імені Леннарта Мері в Таллінні. Він не погодився з тими, хто заявляє про виснаження російських сил на полі бою.

"У сухопутних військ справді великі проблеми. Вони справді втратили багато людей, озброєнь і техніки. Але натомість вони отримали поповнення, і зараз сухопутні сили РФ більші, ніж були на початку (вторгнення – УНІАН)", – пояснив Каволі.

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За словами генерала, Повітряні сили РФ втратили менше сотні винищувачів та бомбардувальників, але у них залишається ще близько тисячі літаків.

"Флот майже не постраждав, кібернетичні війська не постраждали, космічні сили не постраждали", – додав військовий.

На думку Каволі, оцінку боєздатності армії РФ потрібно будувати з урахуванням її можливостей у всіх родах військ. Водночас НАТО має бути готове протистояти збройним силам Росії у всіх сферах, причому готовність має бути "постійною та безперервною".

Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 14 травня загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 198 880 осіб. За вчорашній день на фронті ліквідовано 620 російських окупантів.

Протягом цієї доби нашими захисниками було також знищено 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них - типу "Орлан-10" та 1 "Supercam".

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