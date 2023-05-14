Зокрема, українські захисники уразили один ворожий пункт управління, два артилерійських підрозділи та одну важливу ціль противника.

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 14 травня. Також зазначається, що протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них - типу "Орлан-10" та 1 "Supercam".

Своєю чергою, ракетні війська та артилерія Сил оборони знищили сьогодні один ворожий пункт управління, уразили шість районів зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника.

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Водночас, російські війська протягом доби завдали 6 ракетних ударів по території України, зокрема по Харкову та селищу Золочів. Також ворогом було завдано 27 авіаційних ударів і здійснено близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, 13 травня на території України було ліквідовано 620 російських окупантів і велику кількість ворожої техніки. Зокрема, росіяни недорахувалися 31 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 21 артилерійської системи, 1 установки РСЗВ.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку, зокрема, Збройні сили України знищили за добу 6 ворожих складів боєприпасів і до десятка одиниць техніки. Він зазначив, що втрати ворога вбитими та пораненими на цьому напрямку склали майже роту.

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