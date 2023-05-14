За вчорашній день на фронті ліквідовано 620 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 198 880 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, протягом доби українські бійці знищили нову порцію ворожої техніки:
- 5 танків (всього - 3756),
- 18 бойових броньованих машин (7325),
- 21 артилерійську систему (3116),
- 1 установку РСЗВ (562),
- 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2696),
- 7 автомобілів та автоцистерн (6018),
- 2 одиниці спеціальної техніки (404).
Російські втрати - останні новини
На тлі важких втрат у бойовій техніці російські війська поступово переходять на використання знятих з консервації озброєнь. Зокрема на фронті стає все більше сильно застарілих танків Т-55. За словами військового експерта Олега Жданова, одна з переваг цих машин - великі запаси боєприпасів до них.
За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, вчора українські війська завдали вогневого ураження по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом. Серед "демобілізованих" - заступник командувача 2АК з МПЗ, полковник "Т"; командир 4 ОМСбр полковник "М"; начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М".