Паралельно відбулася демілітаризація кількох десятків одиниць ворожої техніки.

За вчорашній день на фронті ліквідовано 620 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 198 880 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, протягом доби українські бійці знищили нову порцію ворожої техніки:

5 танків (всього - 3756),

18 бойових броньованих машин (7325),

21 артилерійську систему (3116),

1 установку РСЗВ (562),

31 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2696),

7 автомобілів та автоцистерн (6018),

2 одиниці спеціальної техніки (404).

Російські втрати - останні новини

На тлі важких втрат у бойовій техніці російські війська поступово переходять на використання знятих з консервації озброєнь. Зокрема на фронті стає все більше сильно застарілих танків Т-55. За словами військового експерта Олега Жданова, одна з переваг цих машин - великі запаси боєприпасів до них.

Відео дня

За інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, вчора українські війська завдали вогневого ураження по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом. Серед "демобілізованих" - заступник командувача 2АК з МПЗ, полковник "Т"; командир 4 ОМСбр полковник "М"; начальник штабу 4 ОМСбр полковник "М".

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