Внаслідок атаки згорів дачний будинок.

Уламки ворожих дронів, збитих на Полтавщині, спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті та у дачному будинку.

Сили протиповітряної оборони у Полтавській області збили усі чотири ворожих дрони-камікадзе, які вночі запустили росіяни, проте падіння уламків спричинило руйнування.

"Вночі ворог атакував Полтавську область ударними дронами типу "Shahed". Усі чотири дрони було збито, уламки спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті та дачному будинку, постраждалих немає. Дачний будинок згорів", - повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі інформаційного телемарафону.

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Атака "Шахедами" в ніч на 1 березня - що відомо

У ніч на 1 березня у низці областей України оголошували повітряну тривогу. Незабаром стало відомо, що в Кременчуці на Полтавщині чули вибухи. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтверджував збиття російських безпілотників – до п’яти штук.

Командування Повітряних сил ЗСУ згодом сповістило, що загалом ворогом було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.

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