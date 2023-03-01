Поліція Київщини попереджає про високу загрозу атаки БПЛА "Shahed".

У ніч на 1 березня у ряді областей України лунає повітряна тривога.

Згідно з мапою тривог, наразі сигнал про небезпеку лунає у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Також тривогу чують у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що у місті було чути звуки, схожі на вибухи. Згодом голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram повідомив, що у небі над Полтавською областю збили російський безпілотний літальний апарат.

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Голова ОВА додав, що повітряна тривога триває. Він радить громадянам залишатись в укриттях та зберігати спокій. "Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА", - заявив Лунін.

Водночас у поліції Київської області повідомляють про високу загрозу атаки іранських БПЛА "Shahed".

А Київській ОВА повідомили, що в області було зафіксовано ворожий повітряний об’єкт.

"Перебувайте в укриттях та безпечних місцях до відбою. Сили протиповітряної оборони напоготові. Наголошуємо на важливості дотримання інформаційної тиші – не фотографуйте та не викладайте в мережу роботу військових", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 00:55: У Полтавській ОВА повідомили про збиття до 5 ворожих безпілотників, інформація уточнюється. Згодом тривогу у області відмінили.

Українців попередили про загрозу масованих атак

Вчора у Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Росія може вчинити новий масований ракетний удар по Україні упродовж двох діб.

Олексій Арестович вважає, що Кремль планував масований обстріл України до річниці повномасштабного вторгення, однак переніс його через передбачуваність такої дії.

У Повітряних силах, коментуючи те, що російські окупанти дуже активно запускають БПЛА на територію України, пояснили, що таким чином загарбники проводять вистежування роботи Сил оборони країни.

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