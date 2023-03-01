Нічну атаку безпілотниками було здійснено з північного напрямку.

У ніч на 1 березня російський агресор зробив нову спробу атакувати тилову інфраструктуру України дронами-камікадзе іранського виробництва. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всього було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.

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Війна в Україні - поточна ситуація

Станом на 1 березня втрати російської армії в Україні за весь час з початку повномасштабного вторгнення вже впритул наблизилися до позначки в 150 тисяч осіб. Також агресор втратив майже 3400 танків і понад 6600 бойових бронемашин.

В цей час свої основні наступальні зусилля окупанти зосередили на штурмі Бахмута. Також ворог здійснив безуспішні спроби наступати в напрямку Авдіївки, Мар'їнки та ще низки населених пунктів.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, нещодавно командування направило підмогу українським військовим, які вже кілька місяців тримають оборону Бахмута. За словами Маляр, обстановка в місті складна і напружена.

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