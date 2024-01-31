Окупанти сьогодні атакували на кількох напрямках, відбулося 52 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
Також на Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак неподалік Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. Там Росія також намагалася прорвати оборону ЗСУ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області.
За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ті 6 разів намагалися покращити тактичне положення.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.
В Генштабі зазначають, що ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби там здійснено 3 спроби штурму позицій оборонців України, усі вони не мали успіху.
Останні новини з фронту - авіація показала новий клас у небі
Сьогодні Україна зловила в небі керовану ракету РФ типу Х-59 та налетіла авіацією на 14 районів з російськими військами.
За даними Генштабу Збройних сил країни, наші пілоти також знищили один зенітно-ракетний комплекс Росії.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника.
Війська окупантів також використали авіацію, застосували ракети. Впродовж доби ворог 59 разів обстріляв позиції ЗСУ та мирні території з РСЗВ. Генштаб зазначив, що є поранені серед цивільного населення.