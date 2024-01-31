Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення.

Окупанти сьогодні атакували на кількох напрямках, відбулося 52 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Також на Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак неподалік Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. Там Росія також намагалася прорвати оборону ЗСУ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області.

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За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ті 6 разів намагалися покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

В Генштабі зазначають, що ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби там здійснено 3 спроби штурму позицій оборонців України, усі вони не мали успіху.

Останні новини з фронту - авіація показала новий клас у небі

Сьогодні Україна зловила в небі керовану ракету РФ типу Х-59 та налетіла авіацією на 14 районів з російськими військами.

За даними Генштабу Збройних сил країни, наші пілоти також знищили один зенітно-ракетний комплекс Росії.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника.

Війська окупантів також використали авіацію, застосували ракети. Впродовж доби ворог 59 разів обстріляв позиції ЗСУ та мирні території з РСЗВ. Генштаб зазначив, що є поранені серед цивільного населення.

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