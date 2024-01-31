Пілоти завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу армії РФ.

Україна зловила в небі керовану ракету РФ типу Х-59 та налетіла авіацією на 14 районів з російськими військами.

Про такі підсумки бойової доби оголосив Генштаб ЗСУ ввечері 31 січня. За його даними, наші пілоти також знищили 1 зенітно-ракетний комплекс Росії.

"Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 артилерійських засобах та 4 засобах протиповітряної оборони противника", - додав Генштаб.

Війська окупантів також використали авіацію: завдали 65 ударів з неба, 7 разів застосували ракети. Також впродовж доби ворог 59 разів обстріляв позиції ЗСУ та мирні території з РСЗВ. Генштаб у зведенні не казав про загиблих, проте через удари Росії є поранені серед цивільного населення.

Україна провела великий обмін з Росією

Сьогодні Україна провела великий обмін з Росією: додому з полону повернули 207 українців. Серед них 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Гарну новину нації повідомив ввечері 31 січня президент Зеленський. Він констатував, що щасливий та пообіцяв як лідер держави зробити все, щоб таких подій було більше.

Пізніше прес-секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнив, чи обміняли сьогодні когось з тих, кого планували повернути додому 24 січня. Тоді обмін зірвався через звинувачення РФ, що Україна збила літак зі своїми людьми (зі своєї сторони Москва не навела ніяких доказів).

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