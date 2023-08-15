Є влучення, зокрема, в Дніпропетровській, Львівській, Черкаській областях.

Ворог завдав по Україні комбінований масований удар ракетами, запущеними Ту-95 з Каспійського напрямку,7 крилатих ракет були збиті над Дніпропетровщиною Повітряними силами.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зазначив, що внаслідок атаки сталася пожежа на одному з промислових підприємств Дніпра. "Є двоє поранених - 70-річний чоловік та 59-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано до однієї з лікарень міста. Жінка лікуватиметься амбулаторно", - написав він.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що російська ракета прилетіла у двір дитячого садка "Казка". "Заклад зруйнований. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози життю не має", - написав він у Facebook.

Відео дня

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Він зазначає, що у Смілі ракета попала на територію приватного підприємства, а також є влучення по території медзакладу. Обійшлося без потерпілих.

Табурець зазначає, що пошкоджено мережі водо- і теплопостачання, частина міста наразі без води.

Нічна атака росіян на Україну

Сьогодні вночі Росія завдала ракетні удари по території України. За даними Повітряних сил, близько 4:00 години ранку окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: