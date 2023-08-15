Близько 4:00 години ранку російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Як йдеться у повідомленні Повтіряних сил ЗСУ, загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

Зоврема були запущені чотири крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка), а також 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

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Крім того, чотири крилаті ракети "Калібр" окупанти запустили з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нічна атака на Україну

Вночі ворог завдав масованого ракетного удару по різних областях України. Зокрема, у Волинській області працювали сили протиповітряної оборони. Були вибухи у Луцьку. Згодом стало відомо, що в одне із промислових підприємств є "приліт". Спочатку повідомлялося, що є постраждалі, а пізніше стало відомо, що загинуло троє людей.

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