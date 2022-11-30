Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Внаслідок ураження ворожих підрозділів у Запорізькій області поранено близько 100 окупантів, знищено 5 одиниць військової техніки, повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки", - розповіли у Генштабі.

Також зазначається, що авіація Сил оборони поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

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Крім того, українські ракетники і артилеристи за добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та важливий об’єкт окупантів.

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