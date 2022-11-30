За словами розвідників, очікується подальша активізація бойової підготовки в Білорусі.

На сьогодні на території Білорусі перебуває близько 9 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Попри це, поки немає ознак формування там потужного наступального угруповання військ РФ або зведених російсько-білоруських військ. Але загроза нового удару по Україні з півночі зберігається.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, перша танкова армія ЗС РФ вже провела бойову підготовку, проходять бойове злагодження підрозділи росіян під керівництвом Генштабу ЗС РФ.

За словами розвідника, очікується подальша активізація бойової підготовки в Білорусі.

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Разом з тим ГУР не виключає, що ця сила може бути застосована як для удару по Україні з півночі, так і для ротації військ окупантів на харківський або інші напрямки.

Тому, за словами Скібіцького, "загроза все-таки зберігається". Але станом на сьогодні у цих військ "недостатньо озброєння".

"РФ зараз активно знімає зі складів, арсеналів, центрів забезпечення мобілізаційного розгортання озброєння, військову техніку саме для того, щоб заповнити ті втрати, які ворог поніс на нашій території, ну і відповідно укомплектувати ті з'єднання і частини, які створюються по мобілізації", – пояснив Скібіцький.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Територія Білорусі продовжує використовується Росією для переміщення військової техніки, завдавання ракетних ударів по Україні. При цьому білоруські військові нібито участі у війні не беруть.

Напередодні Росія перекинула в Білорусь 12 тисяч мобілізованих – до українського кордону. Також відомо, що сама Білорусь готується до мобілізації. За інформацією Генштабу ЗСУ, 10-15 тисяч білоруських військовослужбовців готові воювати проти України.

Після цього з'явилася інформація про те, що РФ і Білорусь нібито атакують Україну з півночі вже в кінці листопада. Однак у ГУР це спростували.

Станом на 25 листопада київська влада повідомляла, що у Росії немає угруповань для нападу, але військові продовжують зміцнювати захист Києва.

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