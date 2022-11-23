Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

Через зниження частоти в енергосистемі України в наслідок сьогоднішнього російського ракетного удару по Україні було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми.

Як зазначають в прес-службі "Енергоатому", станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі.

Крім того, в компанії розповіли, що через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС також спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проектному режимі, без генерації в енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

Відео дня

"Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена", – заявили в "Енергоатомі".

Російська ракетна атака по Україні 23 листопада

Вдень 23 листопада 2022 року російська стратегічна авіація випустила велику кількість ракет по Україні. В результаті були влучання в об'єкти критичної інфраструктури по всій країні.

Усі області України були переведені на режим екстрених відключень електроенергії щонайменше на добу.

Крім того, є жертви серед цивільних. Зокрема, в Києві в результаті потрапляння в житлові будинки є загиблі та поранені. У зв'язку з ракетною атакою поставки води припинені у всьому Києві, в багатьох районах немає світла, також зафіксовані проблеми з мобільним зв'язком.

Вас також можуть зацікавити новини: