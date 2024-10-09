Заступник комбрига зауважив, що нема у світі країни, яка більше за Україну потребує військових дронів.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін різко розкритикував розмови про те, що Україна може зняти заборону на експорт зброї, зокрема військових безпілотників.

Як заявив Жорін у Telegram, такі розмови ведуть "тільки люди, які максимально далекі від війни" і абсолютно нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєнням, бо ж ті, "хто хоче рубати бабки, а не воювати".

"Українській армії критично не вистачає дронів! Всі підрозділи постійно самостійно шукають можливості, аби забезпечити себе дронами. Величезна частина потреб лягає на плечі волонтерів, громад та бізнесу, що поставляють в бойові підрозділи дрони", - наголосив Жорін.

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За його словами, держава не вийшла навіть і на половину від того, що потрібно сьогодні на фронті. "Україна - перша у світі, хто зараз потребує безпілотники. Який може бути експорт в таких умовах?!", - підсумував Жорін.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Україна наближається до зняття заборони на експорт військових безпілотників. Уряд і представники галузі вважають, що це необхідно для збільшення виробництва та протистояння російським можливостям на фронті, передає Financial Times.

Українські війська терміново потребують більшої кількості дронів для розвідки, ударів і прикриття, але через обмежені державні ресурси, виробники безпілотників шукають можливості для експорту своєї продукції за кордон, щоб отримати кошти для розширення виробництва.

За словами Олександра Маріковського, голови економічного підкомітету парламенту, експорт безпілотників може принести Україні до 20 мільярдів доларів. Це є життєво необхідним для підтримки економіки та військових потреб.

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