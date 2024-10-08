Противник готується до штурмових дій, щоб мати певну перевагу на тих чи інших ділянках лінії бойового зіткнення, розповів речник Сил оборони півдня.

Після запеклих боїв за Вугледар Донецької області, де російські загарбники мали успіх, ворог, імовірно, активізується, в тому числі в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на півдні зараз напружена обстановка, ворог завдає ударів ракетами, дронами тощо та намагається активізувати цю операційну зону. Противник готується до штурмових дій, щоб мати певну перевагу на тих чи інших ділянках лінії бойового зіткнення.

Волошин також прокоментував ситуацію у районі Роботиного Запорізької області.

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"Противник мав успіх біля Вугледара і тепер намагається перегрупувати свої сили та засоби, підготуватись до проведення подальших штурмових дій і продовжувати їх у нас, на Роботинському виступу і від Приютного в напрямку Великої Новосілки", – сказав речник.

Він додав, що в районі Роботиного ведеться контрбатарейна боротьба, проте поки масованих штурмових дій противника немає.

"Але ми прогнозуємо, що вони можуть розпочатися найближчим часом, адже противник перекидає вже на передові позиції свої штурмові групи, проводить заняття з особовим складом, проводить рекогносцировку, а також – так звані розвідувально-пошукові дії. Це штурми невеликими групами піхоти – до відділення. Таким чином він намагається виявити наші слабкі місця в обороні, виявити, де стоять наші вогневі засоби", – пояснив Волошин.

На Херсонщині – Придніпровському напрямку – ворог також активізувався. Якщо приблизно 10 днів не було активних бойових дій, то вже за два останніх дні (6-7 жовтня) противник провів тут 13 штурмів.

Волошин уточнив, що таким чином на Херсонщині противник веде боротьбу за острови на Дніпрі, де теж проводяться штурми невеликими групами піхоти для того, щоб виявити слабкі місця оборони ЗСУ. Потім росіяни сподіваються розвити подальший успіх – зайняти вигідніші позиції для ведення обстрілів та завдавання ударів.

Крім того, за словами Волошина, незодавно диверсійно-розвідувальна група противника намагалася зайти до населеного пункту Кам'янське. Але її було знищено.

Війна в Україні: втрата Вугледара

На початку жовтня Сили оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області. Як повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити місто.

Полковник Збройних сил України Олександр Охріменко, якого призначили новим командиром 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців, розповів, що під час боїв за Вугледар під вогнем росіян проводилась евакуація поранених українських бійців. Проте, на жаль, вивезти всіх не вдалося.

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