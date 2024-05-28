Наслідки удару по аеродрому в Луганську показали з космосу (фото)

Окупанти не підтверджували атаку на аеродром.

Супутникові знімки підтверджують вчорашній "приліт" по аеродрому авіаучилища в окупованому Луганську.

Фотографії публікує Радіо Свобода. Згідно зі знімками, після удару на північ від злітно-посадкової смуги почалася масштабна пожежа. Про загоряння говорила й окупаційна влада, однак вона не вказувала, де воно сталося.

Журналісти публікують і знімок від 10 травня, на якому можна побачити, що на цій території стояли елементи багатофункціонального мобільного радіолокаційного комплексу "Небо-М". Він призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

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Удар по Луганську 27 травня: що відомо

Нагадаємо, минулої ночі мешканці окупованого міста повідомили про серію гучних вибухів і серйозне загоряння. У мережі з'явилися відповідні фотографії.

Окупаційна влада звинуватила Україну у використанні касетних боєприпасів, заявивши про якесь загоряння в місті. Про постраждалих не повідомляли.

Луганська обласна військова адміністрація повідомила, що під ударом могли опинитися колишнє вище військове авіаційне училище штурманів і військовий ремонтний завод. Уже незабаром стало відомо про нові вибухи, їх ніяк не коментували.

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